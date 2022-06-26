Украине нужна мощная современная ПВО, об этом ежедневно говорим с партнерами – Зеленский

Детали

Зеленский прокомментировал обстрел Киева совершенный российскими оккупантами утром 26 июня. Также он добавил, что ракеты били и по Николаевской области, по Черниговщине, по Одессе, и по Черкассам.

“Артиллерийские и минометные обстрелы не останавливались и на Харьковщине, в Сумской области, и на Донбассе, на юге нашего государства. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем, кто был ранен, оказывается вся необходимая помощь. Часть ракет сбита. Но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона — современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом ежедневно мы говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели”, — сказал он.

Зеленский также добавил, что “затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения — это на самом деле приглашение для россии бить снова и снова”.

“Оккупантов — этих террористов — надо бить из всей силы, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть. О чем эти ракеты сегодня? О чем и вчерашние 62 ракеты — это за одну лишь субботу, за 24 часа. Они — о русском почерке: делать эскалацию всякий раз, когда происходят международные события. И одновременно они о решительности. О том, например, что лидеры „Большой семерки“, которые именно сегодня собрались в Германии на саммит, имеют достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию и против Украины, и против Европы в целом. Это возможно. Но это возможно, только если мы получим все то, что спрашиваем, и именно в такие термины, в нуждающихся, — и оружие, и финансовую поддержку, и санкции против россии. Иначе в этой войне не может быть. Ибо именно здесь — в небе над Киевом, в море у Одессы, на земли Харьковщины, Донбасса, в Херсоне и в Запорожской области — вот где решается, какой будет жизнь в Европе в дальнейшем. Именно у нас, в Украине, и нигде больше. Конечно, нет в россии столько ракет, сколько у нас есть уверенности в собственных силах. Но русское оружие может остановить только более мощное оружие”, — сказал он.