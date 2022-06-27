рф изменила стратегию обстрелов по Украине - советник главы МВД

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские оккупанты изменили стратегию обстрелов по Украине. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас десятки. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов советник главы МВД Вадим Денисенко, пишет УНН.

Цитата

«Россияне начинают массово обстреливать украинские города. Они изменили, по сути, свою стратегию обстрелов. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас это измеряется десятками... Ракеты, которыми они сейчас стреляют, это ракеты, которые разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожения авианосцев, крейсеров и морских судов. У них до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тыс. км/ч. Поэтому их очень тяжело сбивать», - рассказал Денисенко.

Детали

По его словам, оккупанты имеют достаточно запасов старой советской техники.

«Эти ракеты не точны и предназначались для военных боев. Они несут большие разрушения. россии не удается возобновить производство «Калибров» и высокоточной техники, но запасов старой советской техники достаточно», - отметил Денисенко.

Дополнение

Институт изучения войны сообщал, что российские оккупанты усилили обстрелы украинских позиций.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Он отметил, что только за субботу, 25 июня, россия выпустила по Украине 62 ракеты.

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