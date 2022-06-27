рф изменила стратегию обстрелов по Украине - советник главы МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские оккупанты изменили стратегию обстрелов по Украине. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас десятки. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов советник главы МВД Вадим Денисенко, пишет УНН.
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«Россияне начинают массово обстреливать украинские города. Они изменили, по сути, свою стратегию обстрелов. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас это измеряется десятками... Ракеты, которыми они сейчас стреляют, это ракеты, которые разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожения авианосцев, крейсеров и морских судов. У них до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тыс. км/ч. Поэтому их очень тяжело сбивать», - рассказал Денисенко.
Детали
По его словам, оккупанты имеют достаточно запасов старой советской техники.
«Эти ракеты не точны и предназначались для военных боев. Они несут большие разрушения. россии не удается возобновить производство «Калибров» и высокоточной техники, но запасов старой советской техники достаточно», - отметил Денисенко.
Дополнение
Институт изучения войны сообщал, что российские оккупанты усилили обстрелы украинских позиций.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Он отметил, что только за субботу, 25 июня, россия выпустила по Украине 62 ракеты.