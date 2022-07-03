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Удары рф по гражданским объектам в Украине – не ошибки точности ракет, а прицельный огонь – ЦПД

Удары рф по гражданским объектам в Украине – не ошибки точности ракет, а прицельный огонь – ЦПД

Киев • УНН

 • 200510 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Удары россиян по гражданским объектам – это не ошибки точности ракет, а прицельный огонь, целью которого является террор населения и руководства Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Цитата

«О проблемах точности ракет Х-22 известно еще в ссср. Тогда в их ТТХ закладывалась погрешность в 500м от цели с компенсацией недостатка за счет мощности. Но война в Украине показала, что погрешность точности превышает 500м и достигает вплоть до 3км», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что с мая вс рф начали опробовать Х-22 с целью выяснения ее эффективности, и за полтора месяца выяснили, что дальность применения ракет вместо 600 км составляет не более 200 км. Именно на этом расстоянии Х-22 сохраняет точность.

В ЦПД отмечают, что теперь для ударов по Украине враг использует именно эти параметры:

  • удар по Кременчугу совершен с расстояния 200км;
  • удар по Белгороду-Днестровскому совершен со 170 км.

«Поэтому удары по гражданским объектам – это не ошибки точности, а прицельный огонь, целью которого является террор населения и руководства Украины», - информирует ЦПД.

Дополнение

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщал, что российские оккупанты изменили стратегию обстрелов по Украине. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас десятки.

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