Упрощение списания военного имущества: Рада приняла закон в целом

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, упрощающий списание военного имущества во время действия военного положения.

Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12373.

Детали

Рада поддержала в целом №12373 - о списании военного имущества. "За" в целом - 321 - сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, с момента поступления имущества в Силы обороны и закрепления его за воинскими частями оно приобретает статус военного имущества. Закрепленное военное имущество используется только по его целевому и функциональному назначению. Учет, инвентаризация, хранение, списание, использование и передача военного имущества осуществляются в специальном порядке, определенном Кабмином.

В случае уничтожения или потери военного имущества, или его повреждения в результате боевых действий такое имущество независимо от номенклатуры служб (подразделений) обеспечения, без утверждений и согласований с правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе ВСУ списывается на основании единого акта списания, в котором указываются описание события и перечень военного имущества, подлежащего списанию.

Служебное расследование по установлению причин и обстоятельств уничтожения (потери), повреждения, досрочного износа, перерасхода военного имущества может не назначаться. Соответствующий акт о потере военного имущества составляется и подписывается комиссией и не менее чем двумя участниками или свидетелями события (при наличии).

Акт списания в тридцатидневный срок подается на утверждение командиру воинской части или должностному лицу органа военного управления. В законе "О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за ущерб, причиненный государству" предлагается предусмотреть, что расследование может не назначаться, если ущерб причинен действиями противника или в связи с выполнением боевого задания.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, упрощающее процедуру учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных силах командирами воинских частей.