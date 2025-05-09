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Зеленский подписал закон об упрощении списания военного имущества: что меняется

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Президент Украины подписал закон, который упрощает процедуру списания военного имущества, пришедшего в негодность во время военного положения. Это должно разгрузить командиров и ускорить логистику на фронте.

Зеленский подписал закон об упрощении списания военного имущества: что меняется

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий процедуру списания военного имущества (реестр. №12373), сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Он упрощает процедуру списания имущества, которое пришло в негодное состояние, было уничтожено или повреждено во время военного положения.

Это разгрузит командиров воинских частей, которые больше времени будут уделять подготовке и реализации именно боевых задач, что является приоритетом во время войны.

В частности, военное имущество, которое пришло в негодное состояние (кроме недвижимости), стоимостью до 100 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, списывается по одному акту без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней.

В монобольшинстве законопроект №12373 называли "шагом к более эффективной армии". Ведь он, позволив командирам оперативно списывать уничтоженное или использованное имущество в условиях военного положения без лишней бюрократии, как ожидается, существенно разгрузит тыловые службы и ускорит логистику на фронте.

Дополнение

Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру списания военного имущества, 15 апреля.

Юлия Шрамко

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