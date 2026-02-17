Зеленський анонсував доповідь української делегації після першого раунду перемовин у Женеві
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що українська делегація доповість про результати першого раунду перемовин у Женеві. Президент наголосив, що Україна готова до швидкого руху до гідної угоди про завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський анонсував доповідь української делегації після першого раунду перемовин у Женеві. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Буде ще сьогодні доповідь делегації – після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і росії пропонувала утриматися від ударів. Україна готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально – ми захищаємо свою державу, свою незалежність
Він додав, що Україна готова швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни.
Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для росії за те, що "шахеди", ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія, дипломатія й тривалий мир
Нагадаємо
Тристоронні переговори завершились у Женеві, українська делегація покинула місце перемовин.
