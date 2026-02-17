$43.170.07
18:24 • 554 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
14:26 • 9368 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 16234 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 18573 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 19652 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 20974 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 25504 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 34857 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 46093 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 54431 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський анонсував доповідь української делегації після першого раунду перемовин у Женеві

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що українська делегація доповість про результати першого раунду перемовин у Женеві. Президент наголосив, що Україна готова до швидкого руху до гідної угоди про завершення війни.

Зеленський анонсував доповідь української делегації після першого раунду перемовин у Женеві

Президент України Володимир Зеленський анонсував доповідь української делегації після першого раунду перемовин у Женеві. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Буде ще сьогодні доповідь делегації – після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і росії пропонувала утриматися від ударів. Україна готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально – ми захищаємо свою державу, свою незалежність 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що Україна готова швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни.

Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для росії за те, що "шахеди", ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія, дипломатія й тривалий мир 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Тристоронні переговори завершились у Женеві, українська делегація покинула місце перемовин.

Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу 17.02.26, 20:24 • 562 перегляди

Павло Башинський

Політика