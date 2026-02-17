Президент України Володимир Зеленський анонсував доповідь української делегації після першого раунду перемовин у Женеві. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Буде ще сьогодні доповідь делегації – після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і росії пропонувала утриматися від ударів. Україна готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально – ми захищаємо свою державу, свою незалежність