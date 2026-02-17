Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал доклад украинской делегации после первого раунда переговоров в Женеве. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Будет еще сегодня доклад делегации – после первого раунда переговоров в Женеве. Ребята точно должны задать вопросы относительно этих ударов – вопросы прежде всего американской стороне, которая и нам, и россии предлагала воздержаться от ударов. Украина готова. Нам война не нужна. И мы действуем всегда зеркально – мы защищаем свое государство, свою независимость