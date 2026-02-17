Зеленский анонсировал доклад украинской делегации после первого раунда переговоров в Женеве
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация доложит о результатах первого раунда переговоров в Женеве. Президент подчеркнул, что Украина готова к быстрому движению к достойному соглашению о завершении войны.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал доклад украинской делегации после первого раунда переговоров в Женеве. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Будет еще сегодня доклад делегации – после первого раунда переговоров в Женеве. Ребята точно должны задать вопросы относительно этих ударов – вопросы прежде всего американской стороне, которая и нам, и россии предлагала воздержаться от ударов. Украина готова. Нам война не нужна. И мы действуем всегда зеркально – мы защищаем свое государство, свою независимость
Он добавил, что Украина готова быстро двигаться к достойному соглашению о завершении войны.
Вопрос только к россиянам: чего они хотят. И также будут ли последствия для россии за то, что "шахеды", ракеты и фэнтезийные разговоры на историческую тематику для них имеют большее значение, чем реальная дипломатия, дипломатия и длительный мир
Напомним
Трехсторонние переговоры завершились в Женеве, украинская делегация покинула место переговоров.
