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Зеленський 25 лютого проведе велику конференцію з представниками влади та військовими

Зеленський 25 лютого проведе велику конференцію з представниками влади та військовими

Київ • УНН

 • 25655 перегляди

Президент Зеленський проведе 25 лютого конференцію за участю військових, політичних та урядових лідерів України, щоб обговорити майбутній шлях країни в таких сферах, як армія, інтеграція в ЄС/НАТО та гарантії безпеки.

У неділю, 25 лютого, відбудеться конференція, на якій будуть присутні Президент України Володимир Зеленський, військово-політичне керівництво, прем’єр-міністр, голова ВР, представники міністерств та силових структур. Про це в ефірі телемарафону розповів прессекретар президента Сергій Никифоров, передає УНН.

"На 25 лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, про наш шлях у 2024 році. Будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, голова Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде Мінінфраструктури, Офіс президента і звичайно сам Президент", - сказав Никифоров.

Він додав, що на конференції планується обговорити "різні аспекти майбутнього України, майбутнє армії, запровадження сучасних технологій, про нашу інтеграцію до ЄС та НАТО, що вже зроблено і, що буде, гарантії безпеки, ментальне здоров’я, підтримку бізнесу тощо".

"Багато про що. Про всі аспекти життя країни у майбутнього. Президент України за підсумками цієї конференції візьме слово і проведе свою пресконференцію", - зазначив Никифоров.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з фракцією "Слуга народу", на якій були обговорені питання фронту, економіки, допомоги партнерів, і, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.

Павло Башинський

Павло Башинський

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