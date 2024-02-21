Зеленский 25 февраля проведет большую конференцию с представителями власти и военными
Киев • УНН
Президент Зеленский проведет 25 февраля конференцию с участием военных, политических и правительственных лидеров Украины, чтобы обсудить будущий путь страны в таких сферах, как армия, интеграция в ЕС/НАТО и гарантии безопасности.
В воскресенье, 25 февраля, состоится конференция, на которой будут присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский, военно-политическое руководство, премьер-министр, председатель ВР, представители министерств и силовых структур. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает УНН.
"На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, о нашем пути в 2024 году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, председатель Верховной Рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет Мининфраструктуры, Офис президента и конечно сам Президент", - сказал Никифоров.
Он добавил, что на конференции планируется обсудить "различные аспекты будущего Украины, будущее армии, внедрение современных технологий, о нашей интеграции в ЕС и НАТО, что уже сделано и, что будет, гарантии безопасности, ментальное здоровье, поддержку бизнеса и тому подобное".
"Много о чем. Обо всех аспектах жизни страны у будущего. Президент Украины по итогам этой конференции возьмет слово и проведет свою пресс-конференцию", - отметил Никифоров.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", на которой были обсуждены вопросы фронта, экономики, помощи партнеров, и, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям.
Зеленский 25 февраля проведет большую конференцию с представителями власти и военными
Президент Зеленский проведет 25 февраля конференцию с участием военных, политических и правительственных лидеров Украины, чтобы обсудить будущий путь страны в таких сферах, как армия, интеграция в ЕС/НАТО и гарантии безопасности.
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