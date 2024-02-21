Зустріч Зеленського зі “Слугою народу”: Арахамія розкрив деталі зустрічі фракції з президентом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з фракцією "Слуга народу", на якій були обговорені питання фронту, економіки, допомоги партнерів, і, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

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Закінчилася зустріч нашої фракції з президентом. Розуміємо, що вона привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік Президента дозволив провести її лише зараз