Зустріч Зеленського зі “Слугою народу”: Арахамія розкрив деталі зустрічі фракції з президентом
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся зі своєю фракцією "Слуга народу", щоб обговорити проблеми на фронті, економіку, допомогу партнерів, а також завдання парламенту та народних депутатів щодо підтримки цих сфер до перемоги України.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з фракцією "Слуга народу", на якій були обговорені питання фронту, економіки, допомоги партнерів, і, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
Деталі
Закінчилася зустріч нашої фракції з президентом. Розуміємо, що вона привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік Президента дозволив провести її лише зараз
Він зазначив, що метою зустрічі була синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи.
"Говорили про найголовніше для нашої Перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками. Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до перемоги
Нагадаємо
Вчора повідомлялося, що Володимир Зеленський збере свою коаліцію. Така зустріч відбудеться вперше з початку повномасштабної війни