Зеленський проведе перше засідання коаліції від початку повномасштабної війни - Железняк
Київ • УНН
Президент Зеленський проведе перше засідання своєї коаліції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Володимир Зеленський чинний Президент України збере свою коаліцію. Така зустріч відбереться вперше з початку повномасштабної війни. Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає УНН.
Хм, говорять завтра Президент вперше з початку війни свою коаліцію збирає на зустріч…
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Железняк навмисно не оголошує про що йтиме мова на цій зустрічі, адже офіційної інформації про це поки нема, лише чутки.
"Поки б не перебільшував би чутки що там може бути, але подія неординарна в наших політичних реаліях", – додав нардеп.