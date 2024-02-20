Зеленский проведет первое заседание коалиции с начала полномасштабной войны - Железняк

Владимир Зеленский действующий Президент Украины соберет свою коалицию. Такая встреча сотберется впервые с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает УНН.

Хм, говорят завтра Президент впервые с начала войны свою коалицию собирает на встречу.. - анонсировал Железняк.

Детали

Железняк намеренно не объявляет о чем пойдет речь на этой встрече, ведь официальной информации об этом пока нет, только слухи.

"Пока бы не преувеличивал бы слухи что там может быть, но событие неординарное в наших политических реалиях", - добавил нардеп.