Зеленский проведет первое заседание коалиции с начала полномасштабной войны - Железняк
Президент Зеленский проведет первое заседание своей коалиции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Не мы начали эту войну, но нам ее надо завершить освобождением всех наших земель - Сирский в 10 годовщину российской агрессии
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины в десятую годовщину вторжения россии в Украину пообещал продолжать борьбу до полного освобождения всех оккупированных земель.
Конфликт Зеленского и Залужного годами готовили из кремля - WP
Согласно документам, полученным западными разведками, кремль организовал пропагандистскую кампанию в социальных сетях, чтобы посеять раздор между президентом Зеленским и бывшим главнокомандующим Залужным и ослабить украинское руководство и вооруженные силы.
Киев стремится привлечь полтора миллиарда долларов на производство беспилотников в Украине - Минобороны
Министерство обороны представило военным атташе стран-партнеров потребности Украины в развитии беспилотной коалиции и обратилось к ним за поддержкой в финансировании украинского производства беспилотников.
Украинская тяжелоатлетки завоевали 12 медалей на чемпионате Европы в Софии: Валентина Кисиль завоевала бронзовую медаль
Украинские тяжелоатлеты завоевали 12 медалей, в том числе 5 золотых и 5 серебряных, на чемпионате Европы в Софии.
Ситуация уже начинает выходить из-под контроля: поляки заблокировали автобус из Украины, Кубраков отреагировал
Польские протестующие остановили автобус на пограничном пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне и задержали одного пассажира, что вызвало беспокойство вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова, который отмечает - важна немедленная реакция польского правительства.
К финальным собеседованиям на должность главы НАПК пригласили 10 кандидатов: перечень
Финальные собеседования состоятся 24 и 25 февраля 2024 года, резервный день - 26 февраля 2024 года. Собеседования будут проходить вживую и транслироваться онлайн.
Польские забастовщики ослабили ограничения движения у границы с Украиной: сколько грузовиков готовы пропускать и где
Польские забастовщики ослабили ограничения движения на двух пограничных переходах с Украиной, позволив некоторым транспортным средствам проезжать каждый час или 30 минут.
Лиховий объяснил в чем сложность для рф собрать "ударный кулак" на Запорожском направлении
Лиховий объясняет, что для того, чтобы Россия смогла собрать большую ударную силу на Запорожском направлении, ей придется снять войска со своих флангов, что сделает их уязвимыми для украинских контратак.
Маск может стать Нобелевским лауреатом: ему предлагают присудить премию мира 2024 года за работу над технологиями, приносящими пользу человечеству
Норвежский депутат Мариус Нильсен номинировал Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2024 года за работу его компаний, направленную на улучшение общества и связи, а также за защиту свободы слова.