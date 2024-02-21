Встреча Зеленского со "Слугой народа": Арахамия раскрыл детали встречи фракции с президентом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", на которой были обсуждены вопросы фронта, экономики, помощи партнеров, и, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Детали

Закончилась встреча нашей фракции с президентом. Понимаем, что она привлекла много внимания СМИ, так как это первое собрание в широком формате с начала полномасштабного вторжения. Но хочу заранее опровергнуть все конспирологические теории. Она была запланирована еще в конце прошлого года, но график Президента позволил провести ее только сейчас - сообщил Арахамия.

Он отметил, что целью встречи была синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы.

"Говорили о самом главном для нашей Победы - фронт, экономику, помощь партнеров, сохранение единства в обществе. И, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям. Работы много. Но с начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп до победы - добавил Арахамия.

Напомним,

Вчера сообщалось, что Владимир Зеленский соберет свою коалицию. Такая встреча состоится впервые с начала полномасштабной войны