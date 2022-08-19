Зеленський провів зустріч з гендиректором Bayraktar
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У п’ятницю, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором компанії «Baykar Makina», яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2 Халуком Байрактаром. Про це повідомив турецький бізнесмен на сторінці у Twitter, інформує УНН.
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«Я зустрівся з Володимиром Зеленським. Сьогодні героїчний Президент України, який веде свій народ і веде свою армію. Наша надія для людства: справедливий і міцний мир якомога швидше», - написав він.
Доповнення
18 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїхав до Львова, де провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з турецьким лідером обговорив питання зернової ініціативи, оборонну взаємодію, а також ядерний шантаж росії навколо Запорізької АЕС.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нагадав Президенту України Володимиру Зеленському про своє запрошення провести зустріч у Туреччині з президентом рф володимиром путіним.