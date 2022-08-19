Ердоган запропонував Зеленському провести в Туреччині зустріч із путіним

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"Так само, як я сказав (президенту росії володимиру) путіну під час мого візиту до Сочі, я нагадав (президенту України Володимиру) Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними", - сказав Ердоган у четвер журналістам на борту президентського літака після одноденної робочої поїздки до України.

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Анкара готова зробити свій внесок у припинення російсько-української війни дипломатичним шляхом. "Я заявив, що ми й надалі сприятимемо вирішенню війни шляхом дипломатії та переговорів", - зазначив Ердоган.

Ердоган сказав, що Туреччина, Україна та ООН обговорили кроки, які можна зробити для експорту українського зерна, і закликав міжнародне співтовариство взяти на себе відповідальність за відновлення дипломатичного процесу.

Ердоган сказав, що він зустрічався окремо із Зеленським та путіним з початку війни, додавши, що Туреччина "винесе це питання на Генеральну Асамблею ООН у вересні".

"Повідомлення, які мають бути передані там, дуже значущі. Повідомлення, які ми та інші країни даватимемо там, дуже важливі", — сказав він.

Запорізька АЕС

Під час тристоронньої зустрічі у Львові Ердоган висловив занепокоєння конфліктом навколо Запорізької АЕС і сказав: "Ми не хочемо переживати новий Чорнобиль". Він заявив журналістам, що запорізьке питання не є "звичайним питанням".

Ердоган також заявив, що Зеленський вимагає вилучити російські міни з цього району.

"Ми обговоримо це питання з путіним, і ми спеціально проситимемо його про це, щоб росія зробила свій внесок у цьому плані як важливий крок для миру у всьому світі", — додав він.

Доповнення

Напередодні у Львові відбувся саміт за участю Генсека ООН, президентів України та Туреччини. Останній, за даними турецьких ЗМІ, нібито мав знову спробувати посадити Зеленського та путіна за стіл переговорів.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічей заявив, що переговори з росією можливі лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України.