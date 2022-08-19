Эрдоган предложил Зеленскому провести в Турции встречу с путиным

Цитата

"Так же, как я сказал (президенту россии владимиру) путину во время моего визита в Сочи, я напомнил (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", - сказал Эрдоган в четверг журналистам на борту президентского самолета после однодневной рабочей поездки в Украину.

Детали

Анкара готова внести свой вклад в прекращение российско-украинской войны дипломатическим путем. "Я заявил, что мы и дальше будем способствовать решению войны путем дипломатии и переговоров", - отметил Эрдоган.

Эрдоган сказал, что Турция, Украина и ООН обсудили шаги, которые можно предпринять для экспорта украинского зерна, и призвал международное сообщество взять на себя ответственность за возобновление дипломатического процесса.

Эрдоган сказал, что он встречался отдельно с Зеленским и путиным с начала войны, добавив, что Турция "вынесет этот вопрос на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре".

"Сообщения, которые должны быть переданы там, очень значимы. Сообщения, которые мы и другие страны будем давать там, очень важны", — сказал он.

Запорожская АЭС

Во время трехсторонней встречи во Львове Эрдоган выразил обеспокоенность конфликтом вокруг Запорожской АЭС и сказал: "Мы не хотим переживать новый Чернобыль". Он заявил журналистам, что запорожский вопрос не является "обычным вопросом".

Эрдоган также заявил, что Зеленский требует изъять российские мины из этого района.

"Мы обсудим этот вопрос с путиным, и мы специально будем просить его об этом, чтобы россия сделала свой вклад в этом плане как важный шаг для мира во всем мире", - добавил он.

Дополнение

Накануне во Львове прошел саммит с участием Генсека ООН, президентов Украины и Турции. Последний, по данным турецких СМИ, якобы должен был вновь попытаться посадить Зеленского и путина за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский после встреч заявил, что переговоры с россией возможны лишь в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.