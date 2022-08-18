Якщо російські війська залишать Україну: Зеленський після зустрічі у Львові назвав умову перемовин з рф

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Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що "зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів".

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У Львові відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Очікувалось, що на цій зустрічі сторони обговорять реалізацію "зернової угоди" та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.