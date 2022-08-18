Якщо російські війська залишать Україну: Зеленський після зустрічі у Львові назвав умову перемовин з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з росією можливі лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України. Про це він сказав після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини у Львові, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що "зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зернова ініціатива, оборонна взаємодія та ядерний шантаж рф на ЗАЕС - про що Зеленський говорив з Ердоганом
Додамо
У Львові відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерреша.
Очікувалось, що на цій зустрічі сторони обговорять реалізацію "зернової угоди" та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.