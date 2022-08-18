Если российские войска покинут Украину: Зеленский после встречи во Львове назвал условие переговоров с рф

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В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что "сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров".

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Во Львове состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ожидалось, что на этой встрече стороны обсудят реализацию "зернового соглашения" и ситуацию на Запорожской атомной электростанции.