У Львові розпочалася зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Львові розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерреша. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN Türk.
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"Після двосторонньої зустрічі (Зеленського та Ердогана – ред.), розпочалася тристороння зустріч за участі Генсека ООН Антоніу Гутерреша", – ідеться у повідомленні.
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Очікується, що на цій зустрічі сторони обговорять реалізацію "зернової угоди" та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.
Нагадаємо
У Львові президент України Володимир Зеленський та Генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорили зернову ініціативу, ядерний шантаж росії на Запорізькій АЕС та незаконну депортацію українців.