Зеленський у Львові зустрівся з Генсеком ООН: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся у Львові із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Під час зустрічі сторони обговорили зернову ініціативу, ядерний шантаж рф на Запорізькій АЕС, а також питання незаконної депортації українців, передає УНН.
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“У Львові провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків”, – йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Президента.
Деталі
Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу росії на Запорізькій АЕС. У повідомленні Зеленського наголошується, що цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки, тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ.
Доповнення
18 серпня у Львові відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського, лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерреша.
Турецькі ЗМІ повідомили, що Зеленський вже зустрівся з Ердоганом, проте деталі зустрічі наразі невідомі.
Для Ердогана одна з основних цілей зустрічі, як зазначає газета Yeni Şafak, – посадити Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна за стіл переговорів.