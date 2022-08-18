Зеленський зустрівся з Ердоганом у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Львові розпочалася зустріч президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та України Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на "Анадолу".
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За даними ЗМІ, переговори відбуваються у Палаці Потоцьких.
Зустріч лідерів розпочалася о 14:40 за місцевим часом.
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"Анадолу" додає, що президент Туреччини Режеп Тайіп Ердоган прибув до Львова на запрошення українського колеги Володимира Зеленського.
Глава турецької держави прилетів до польського міста Жешув, а звідти наземним транспортом попрямував до Львова.
Спочатку Реджеп Тайіп Ердоган проведе переговори у форматі віч-на-віч із Володимиром Зеленським.
Потім відбудеться тристороння зустріч президентів України та Туреччини та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
За підсумками консультацій буде організовано спільну прес-конференцію лідерів Туреччини, України та генсека ООН.