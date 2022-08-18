ЗМІ: на саміті з Ердоганом у Львові одне з основних питань - переговори путіна та Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні у Львові відбудеться саміт, на якому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським та Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Одне з основних питань зустрічі, як зазначає газета Yeni Şafak, - "звести разом путіна та Зеленського", на тлі того, як Ердоган від початку війни 24 лютого докладає зусиль, щоб посадити лідерів рф та України за стіл переговорів, пише УНН.
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Турецька газета називає візит Ердогана до України "важливим", і вказує, що турецький президент має "важливі задачі". Президент Ердоган шукав способи організувати преговори лідерів росії та України, приймавши їх у Туреччині, з 24 лютого, коли почалася війна, відзначає видання.
"Передбачається, що до порядку денного Ердогана увійде тема переговорів на рівні лідерів із бажанням продовжити переговори", - повідомляє газета.
Зерновий коридор також займе особливе місце у переговорах під час візиту Ердогана. "Очікується, що лідерами буде розглянуто роботу зернового коридору, який почав функціонувати з 1 серпня, за погодженням сторін", - йдеться у повідомленні.
"Україна, яка завдяки Туреччині та ООН може постачати у світ понад 20 млн тонн зерна зі своїх складів, звернулася до Анкари з проханням розширити зерновий коридор для забезпечення постачання заліза. Думка Туреччини щодо цієї пропозиції буде повідомлена "з перших рук" - президентом Ердоганом", - пише газета.
При цьому телеканал NTV зауважує, що "дві теми на порядку денному – це кроки, які необхідно зробити для збільшення функціональності зернового коридору та вирішення війни дипломатичними засобами".
"Серед питань, які, як очікується, обговорюватимуться на зустрічі - посередництво Туреччини в обміні полоненими між росією та Україною", - зазначає телеканал.
"Повернення до Туреччини двох літаків A440M ВПС Туреччини, які до війни знаходилися в Україні і залишилися там, є однією з тем", що мають обговорюватися теж, вказує телеканал.
Також Yeni Şafak вказує, що "у війні, що розпочалася 24 лютого, росія значною мірою зруйнувала інфраструктуру України". І що хоча Україна "розраховує на підтримку міжнародного співтовариства у цьому питанні, очікується, що вона запросить допомогу щодо цього у президента Ердогана". "З іншого боку, турецькі компанії хочуть взяти активну участь у відновленні України", - відзначає видання.
Газета зазначає також, що минулого місяця у Стамбулі відбулися дві зустрічі, на яких обговорювалися інвестиції в оборону, енергетику, будівництво та інфраструктуру та зерно.
Доповнення
Президент Туреччини Ердоган вирушив до України 18 серпня вранці, Генсек ООН Гуттереш прибув до міста 17 серпня.