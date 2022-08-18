ЗМІ: на саміті з Ердоганом у Львові одне з основних питань - переговори путіна та Зеленського

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні у Львові відбудеться саміт, на якому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським та Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Одне з основних питань зустрічі, як зазначає газета Yeni Şafak, - "звести разом путіна та Зеленського", на тлі того, як Ердоган від початку війни 24 лютого докладає зусиль, щоб посадити лідерів рф та України за стіл переговорів, пише УНН.