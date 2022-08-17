Генсек ООН прибув з офіційним візитом до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це у Twitter інформує пресслужба ООН, пише УНН.
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“Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом”, – ідеться у повідомленні.
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Прессекретар Генсека ООН повідомив, що Антоніу Гутерреш планує цього тижня приїхати до Львова на запрошення президента Володимира Зеленського.
Там він також має зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Після цього він поїде в порт Одеси.
Візит генсека ООН в Україну буде присвячений обговоренню "зернової угоди", обстрілів Запорізької АЕС, вбивства українських військовополонених в колонії Оленівки.
Як стало відомо, президент Туреччини Ердоган вперше відвідає Україну 19 серпня, щоб обговорити з Володимиром Зеленським та Генсеком ООН дипломатичні кроки для завершення війни в Україні.