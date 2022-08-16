У Туреччині озвучили мету візиту Ердогана до України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вперше відвідає Україну 19 серпня, щоб обговорити з Президентом Володимиром Зеленським та Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем дипломатичні кроки для завершення війни в Україні. Про це повідомляє TRT Нaber, передає УНН.
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“На зазначеній зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, за рахунок активізації діяльності механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки”, – йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що турецький лідер відвідає Україну вперше від початку російської агресії в Україні. Згідно із заявою Управління комунікацій, на зустрічі Президента Ердогана з Президентом Зеленським оцінюватимуться всі аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.
Додамо
Прессекретар Генсека ООН Стефан Дюжаррик повідомив, що Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш планує приїхати до України цього тижня.