В Турции озвучили цель визита Эрдогана в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые посетит Украину 19 августа, чтобы обсудить с Президентом Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутерришом дипломатические шаги для завершения войны в Украине. Об этом сообщает TRT Нaber, передает УНН.
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“На указанной встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки”, – говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что турецкий лидер посетит Украину впервые с начала российской агрессии в Украине. Согласно заявлению Управления коммуникаций, на встрече Президента Эрдогана с Президентом Зеленским будут оцениваться все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.
Добавим
Пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш планирует приехать в Украину на этой неделе.