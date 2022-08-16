В Турции озвучили цель визита Эрдогана в Украину

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“На указанной встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки”, – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что турецкий лидер посетит Украину впервые с начала российской агрессии в Украине. Согласно заявлению Управления коммуникаций, на встрече Президента Эрдогана с Президентом Зеленским будут оцениваться все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.

Добавим

Пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш планирует приехать в Украину на этой неделе.