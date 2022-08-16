Генсек ООН Гутерриш приедет в Украину на этой неделе

Детали

По словам представителя Генсека, Гутерриш приедет по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского во Львов в четверг.

Там он должен встретиться с Зеленским, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После этого он отправится в порт Одессы.

Визит генсека ООН в Украину на этой неделе будет посвящен, в частности, обсуждению "зернового соглашения", обстрелам Запорожской АЭС, убийству пленных украинских военных в СИЗО Еленовки.

Дополнение

В прошлый раз Генсек ООН посетил с визитом Украину 28 апреля. Во время его пребывания в Киеве россия нанесла ракетный удар по столице.