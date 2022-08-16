Генсек ООН Гутерріш приїде до України цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш планує приїхати до України цього тижня. Про це повідомив прессекретар Генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН.
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За словами представника Генсека, Гутерріш приїде на запрошення Президента України Володимира Зеленського до Львову у четвер.
Там він має зустрітись з Зеленським, а також з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Після цього він поїде в порт Одеси.
Візит генсека ООН в Україну цього тижня буде присвячений, зокрема, обговоренню "зернової угоди", обстрілів Запорізької АЕС, вбивству полонених українських військових в СІЗО Оленівки.
Доповнення
Минулого разу Генсек ООН відвідав з візитом Україну 28 квітня. Під час його перебування у Києві росія завдала ракетний удар по столиці.