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Генсек ООН прибыл с официальным визитом во Львов

Киев • УНН

 • 159350 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в Twitter информирует пресс-служба ООН, пишет УНН.

Генсек ООН прибыл с официальным визитом во Львов

Цитата

“Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где завтра встретится с Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом”, – говорится в сообщении.

Напомним

Пресс-секретарь Генсека ООН сообщил, что Антониу Гутерриш планирует на этой неделе приехать во Львов по приглашению президента Владимира Зеленского.

Там он также должен встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После этого он отправится в порт Одессы.

Визит генсека ООН в Украину будет посвящен обсуждению "зернового соглашения", обстрелов Запорожской АЭС, убийства украинских военнопленных в колонии Еленовки.

Как стало известно, президент Турции Эрдоган впервые посетит Украину 19 августа, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским и Генсеком ООН дипломатические шаги по завершению войны в Украине.

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