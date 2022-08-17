Генсек ООН прибыл с официальным визитом во Львов

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“Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где завтра встретится с Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом”, – говорится в сообщении.

Напомним

Пресс-секретарь Генсека ООН сообщил, что Антониу Гутерриш планирует на этой неделе приехать во Львов по приглашению президента Владимира Зеленского.

Там он также должен встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После этого он отправится в порт Одессы.

Визит генсека ООН в Украину будет посвящен обсуждению "зернового соглашения", обстрелов Запорожской АЭС, убийства украинских военнопленных в колонии Еленовки.

Как стало известно, президент Турции Эрдоган впервые посетит Украину 19 августа, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским и Генсеком ООН дипломатические шаги по завершению войны в Украине.