СМИ: на саммите с Эрдоганом во Львове один из основных вопросов - переговоры путина и Зеленского

Детали

Турецкая газета называет визит Эрдогана в Украину "важным", и указывает, что турецкий президент имеет "важные задачи". Президент Эрдоган искал способы организовать переговоры лидеров россии и Украины и принить их в Турции с 24 февраля, когда началась война, отмечает издание.

"Предполагается, что в повестку дня Эрдогана войдет тема переговоров на уровне лидеров с желанием продолжить переговоры", - сообщает газета.

Зерновой коридор также займет особое место в переговорах во время визита Эрдогана. "Ожидается, что лидерами будет рассмотрена работа зернового коридора, который начал функционировать с 1 августа по согласованию сторон", - говорится в сообщении.

"Украина, которая благодаря Турции и ООН может поставлять в мир более 20 млн тонн зерна со своих складов, обратилась к Анкаре с просьбой расширить зерновой коридор для обеспечения поставки железа. Мнение Турции по этому предложению будет сообщено "из первых рук" - президентом Эрдоганом", - пишет газета.

При этом телеканал NTV отмечает, что "две темы в повестке дня – это шаги, которые необходимо предпринять для увеличения функциональности зернового коридора и разрешение войны дипломатическими средствами".

"Среди вопросов, которые, как ожидается, будут обсуждаться на встрече - посредничество Турции в обмене пленными между россией и Украиной", - отмечает телеканал.

"Возвращение в Турцию двух самолетов A440M ВВС Турции, которые до войны находились в Украине и остались там, является одной из обсуждаемых тем", что должны также обсуждаться, указывает телеканал.

Также Yeni Şafak указывает, что "в войне, начавшейся 24 февраля, россия в значительной степени разрушила инфраструктуру Украины". И что, хотя Украина "рассчитывает на поддержку международного сообщества в этом вопросе, ожидается, что она запросит помощь по этому поводу у президента Эрдогана". "С другой стороны, турецкие компании хотят активно участвовать в восстановлении Украины", - отмечает издание.

Газета отмечает также, что в прошлом месяце в Стамбуле прошли две встречи, на которых обсуждались инвестиции в оборону, энергетику, строительство и инфраструктуру и зерно.