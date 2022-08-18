Президент Туреччини Ердоган вирушив до України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вилетів до України о 9:15 за місцевим часом з офіційним візитом приватним літаком "TUR", повідомляє Anadolu, пише УНН.
Деталі
Як вказано, Ердоган вирушив з аеропорту Есенбога.
Президента Туреччини Ердогана, як вказано, супроводжують міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез, міністр національної оборони Хулусі Акар, міністр сільського та лісового господарства Вахіт Кірішчі, міністр торгівлі Мехмет Муш, голова Національної розвідувальної організації Хакан Фідан, прессекретар президента Ібрагім Калин, голова Управління оборонної промисловості Ісмаїл Демір, заступник голови партії ПСР (AK Parti) та прессекретар партії Омер Челік та генеральний директор Baykar Халук Байрактар.
Доповнення
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Генсек ООН Антоніу Гутерріш і Президент України Володимир Зеленський збираються зустрітися на саміті, головними темами порядку денного якого будуть експорт зерна та занепокоєння щодо Запорізької АЕС, відзначає TRT World.
Тристороння зустріч у Львові на західній Україні знаменує собою першу особисту розмову Ердогана з Зеленським після того, як росія почала вторгнення 24 лютого, хоча турецький лідер двічі зустрічався з президентом росії володимиром путіним за останні місяці.