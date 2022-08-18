Во Львове началась встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

Цитата

"После двусторонней встречи (Зеленского и Эрдогана – ред.), началась трехсторонняя встреча с участием Генсека ООН Антониу Гутерриша", – говорится в сообщении.

Детали

Ожидается, что на этой встрече стороны обсудят реализацию "зернового соглашения" и ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Напомним

Во Львове президент Украины Владимир Зеленский и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили зерновую инициативу, ядерный шантаж россии на Запорожской АЭС и незаконную депортацию украинцев.