Во Львове началась встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Во Львове началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Türk.
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"После двусторонней встречи (Зеленского и Эрдогана – ред.), началась трехсторонняя встреча с участием Генсека ООН Антониу Гутерриша", – говорится в сообщении.
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Ожидается, что на этой встрече стороны обсудят реализацию "зернового соглашения" и ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
Напомним
Во Львове президент Украины Владимир Зеленский и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили зерновую инициативу, ядерный шантаж россии на Запорожской АЭС и незаконную депортацию украинцев.