Зернова ініціатива, оборонна взаємодія та ядерний шантаж рф на ЗАЕС - про що Зеленський говорив з Ердоганом

Цитата

“Візит Президента Туреччини до України – вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Під час зустрічі у Львові обговорили з Реджепом Таїпом Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку росією зерна на тимчасово окупованій території України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як пише CNN Türk, у Львові розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерреша.



Очікується, що на цій зустрічі сторони обговорять реалізацію "зернової угоди" та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.