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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Зеленский провел встречу с гендиректором Bayraktar

Киев • УНН

 • 184587 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В пятницу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании «Baykar Makina», которая производит боевые беспилотники Bayraktar TB2 Халуком Байрактаром. Об этом сообщил турецкий бизнесмен на странице в Twitter, сообщает УНН.

Зеленский провел встречу с гендиректором Bayraktar

Цитата

«Я встретился с Владимиром Зеленским. Сегодня героический Президент Украины, который ведет свой народ и ведет свою армию. Наша надежда для человечества: справедливый и крепкий мир как можно скорее», – написал он.

Дополнение 

18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал во Львов, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с турецким лидером обсудил вопросы зерновой инициативы, оборонное взаимодействие, а также ядерный шантаж россии вокруг Запорожской АЭС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о своем приглашении провести встречу в Турции с президентом рф владимиром путиным.

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