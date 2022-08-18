Президент Туреччини Ердоган приїхав до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїхав до Львова, де має провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Про це повідомляє УНН із посиланням на Haberturk.
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"Президент Ердоган прибув до Львова на запрошення президента України Володимира Зеленського. Очікується, що Ердоган разом зі своїм колегою Зеленським оцінить турецько-українські відносини на рівні стратегічного партнерства", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сьогодні, 18 серпня, у Львові відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського, лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерреша.
Для Ердогана одна з основних цілей зустрічі, як зазначає газета Yeni Şafak, – посадити Зеленського та російського диктатора путіна за стіл переговорів.