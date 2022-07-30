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Зеленський провів нараду щодо теракту в Оленівці, омбудсмена Лубінця хочуть відправити в колонію для інспекції

Зеленський провів нараду щодо теракту в Оленівці, омбудсмена Лубінця хочуть відправити в колонію для інспекції

Київ • УНН

 • 234742 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо теракту в Оленівці, умисно влаштованого російськими окупантами. Представники силових структур вимагають, щоб окрім представників ООН та МКЧХ колонію в Оленівці з метою інспекційної місії відвідав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН з посиланням на ОП.

Цитата

«У нараді взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, виконувач обов'язків голови Служби безпеки Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець», - йдеться в повідомленні.

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Деталі

Повідомляється, що вони докладно доповіли Зеленському про теракт, який стався сьогодні в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, мотиви російської сторони та технічну підготовку до злочину. Сьогодні вранці ворог влаштував терористичний акт на території колишньої виправної колонії, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених. Унаслідок цього стався потужний вибух, що спричинив загибель українських захисників.

Представники вказаних силових структур України висловили консолідовану позицію щодо подій в Оленівці, яка була закріплена у їхній Спільній заяві щодо масового вбивства українських військовополонених.

У заяві, зокрема, очільники відомств вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, вчинений Російською Федерацією.

Зазначається, що вони мають невідкладно відправити своїх представників, уповноваженого ВРУ з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Згодом українська розвідка повідомила, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, загинуло приблизно 50 осіб, дістало поранення – 130.

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать про те, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії Оленівки Донецької області за допомогою вибухівки.

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