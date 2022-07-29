СБУ, ЗСУ, розвідка та омбудсмен вимагають направити представників ООН, МКЧХ в колонію в Оленівці з метою інспекційної місії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. В Україні вимагають негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в Оленівці на Донеччині з метою інспекційної місії. Про це йдеться у спільній заяві СБУ, ЗСУ, Головного Управління розвідки Міноборони та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передає УНН.
В заяві нагадали, що в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух.
Внаслідок нього була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені. За даними росіян, загинуло більше 50 українських захисників, кількість поранених невідома.
Зазначається, що жоден працівник колонії, бойовик «днр» чи російський військовий, що здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони внаслідок вибуху не постраждав. Одразу після вибуху росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та вбивстві українських військових.
З цього приводу СБУ, ЗСУ, Головне Управління розвідки Міноборони та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявляють таке:
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Враховуючи вищевказане, СБУ, ЗСУ, Головне Управління розвідки Міноборони та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вимагають:
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- Від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений російською федерацією.
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- Негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.
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