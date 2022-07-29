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СБУ, ЗСУ, розвідка та омбудсмен вимагають направити представників ООН, МКЧХ в колонію в Оленівці з метою інспекційної місії

СБУ, ЗСУ, розвідка та омбудсмен вимагають направити представників ООН, МКЧХ в колонію в Оленівці з метою інспекційної місії

Київ • УНН

 • 166711 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. В Україні вимагають негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в Оленівці на Донеччині з метою інспекційної місії. Про це йдеться у спільній заяві СБУ, ЗСУ, Головного Управління розвідки Міноборони та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передає УНН.

В заяві нагадали, що в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух.

Внаслідок нього була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені. За даними росіян, загинуло більше 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Зазначається, що жоден працівник колонії, бойовик «днр» чи російський військовий, що здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони внаслідок вибуху не постраждав. Одразу після вибуху росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та вбивстві українських військових.

З цього приводу СБУ, ЗСУ, Головне Управління розвідки Міноборони та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявляють таке:

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  • Вчинений вибух є цинічним терористичним актом російської федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві.
  • Збройні Сили України завдають ударів винятково по російським військовим об‘єктам: складам з паливом, озброєнням та боєприпасами, командним пунктам, обʼєктам військової інфраструктури. Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно з системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів смт. Оленівка.
  • 16 травня, за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу «Азовсталь», що тривалий час був оточений та знаходився під ударами російських військ. Формат евакуації передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових в полон з подальшим обміном під гарантії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Даний формат був обраний та затверджений захисниками Маріуполя, що брали участь в перемовинах. 29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисника. Серед них — 95 оборонців «Азовсталі».
  • Ключовою умовою обраного формату були зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров‘я українських захисників. Дана гарантія була цинічно порушена.
  • В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії смт. Оленівка відбулося організоване вбивство українських військовополонених. На спланований характер цього злочину та вчинення його російською стороною вказують багато задокументованих доказів: зокрема, умисне переведення бійців в нове приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру ушкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у вказаному місці та інші. Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом та грубим порушенням міжнародних домовленостей.

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    Враховуючи вищевказане, СБУ, ЗСУ, Головне Управління розвідки Міноборони та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вимагають:

    • Від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений російською федерацією.
    • Негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.
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