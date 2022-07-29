СБУ, ВСУ, разведка и омбудсмен требуют направить представителей ООН, МККК в колонию в Еленовке с целью инспекционной миссии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Украине требуют немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в Еленовке Донецкой области с целью инспекционной миссии. Об этом говорится в совместном заявлении СБУ, ВСУ, Главного управления разведки Минобороны и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, передает УНН.
В заявлении напомнили, что в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт. Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области прозвучал взрыв.
В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.
Отмечается, что ни один работник колонии, боевик «днр» или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны в результате взрыва не пострадал. Сразу после взрыва россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.
По этому поводу СБУ, ВСУ, Главное Управление разведки Минобороны и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявляют следующее:
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Учитывая вышеуказанное, СБУ, ВСУ, Главное Управление разведки Минобороны и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека требуют:
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- От Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный российской федерацией.
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- Немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в пгт. Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии.
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