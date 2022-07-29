Кулеба закликав ООН відвідати колонію в Оленівці для встановлення всіх фактів скоєного злочину рф

Цитата

«Я закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з «Азовсталі», рішуче засудити росію за обстріл Оленівської колонії та відвідати місце для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину. Я також закликаю МКЧХ перевірити всіх українських військовополонених», - написав Кулеба в Twitter.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Згодом українська розвідка повідомила, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.