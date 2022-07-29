Кулеба призвал ООН посетить колонию в Еленовке для установления всех фактов совершенного преступления рф

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«Я призываю ООН, которая способствовала эвакуации украинских военнослужащих из «Азовстали», решительно осудить россию за обстрел Еленовской колонии и посетить место для установления всех фактов этого ужасного преступления. Я также призываю МККК проверить всех украинских военнопленных», - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Впоследствии украинская разведка сообщила, что взрывы в Еленовке, приведшие к гибели украинских Защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации он осуществлен руками наемников из состава ЧВК «Вагнера» (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ЧВК – Евгения Пригожина.

В результате обстрела российскими оккупантами колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, погибли примерно 40 человек, получили ранения – 130.