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Зеленский провел совещание по теракту в Оленивке, омбудсмена Лубинца хотят отправить в колонию для инспекции

Зеленский провел совещание по теракту в Оленивке, омбудсмена Лубинца хотят отправить в колонию для инспекции

Киев • УНН

 • 234738 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по теракту в Оленовке, умышленно устроенного российскими оккупантами. Представители силовых структур требуют, чтобы кроме представителей ООН и МККК колонию в Оленевке с целью инспекционной миссии посетил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

«В совещании приняли участие Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец», – говорится в сообщении.

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Детали

Сообщается, что они подробно доложили Зеленскому о теракте, произошедшем сегодня в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, мотивах российской стороны и технической подготовке к преступлению. Сегодня утром враг устроил террористический акт на территории бывшей исправительной колонии, которая сейчас используется в качестве содержания украинских военнопленных. В результате произошел мощный взрыв, повлекший гибель украинских защитников.

Представители указанных силовых структур Украины выразили консолидированную позицию относительно событий в Оленовке, которая была закреплена в их совместном заявлении по поводу массового убийства украинских военнопленных.

В заявлении, в частности, главы ведомств требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.

Отмечается, что они должны безотлагательно отправить своих представителей, уполномоченного ВРУ по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных в колонию в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области в целях инспекционной миссии.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Впоследствии украинская разведка сообщила, что взрывы в Оленовке, приведшие к гибели украинских Защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации он осуществлен руками наемников из состава ПИК «Вагнера» (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ПИК – Евгения Пригожина.

В результате обстрела российскими оккупантами колонии в Оленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, погибли примерно 50 человек, получили ранения – 130.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии Оленевки Донецкой области с помощью взрывчатки.

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