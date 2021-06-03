Збиття літака МАУ: Координаційна група відлучила Афганістан від участі в майбутніх переговорах - названо причину

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 32839 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 115021 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 155828 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 139555 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 145822 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 101252 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 84987 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 191205 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88907 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 284810 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 72726 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 14446 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 27409 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 36210 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 52757 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 157489 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 191220 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 284826 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 451457 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 437017 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 9382 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34547 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39930 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40318 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41206 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Збиття літака МАУ: Координаційна група відлучила Афганістан від участі в майбутніх переговорах - названо причину

Київ • УНН

 • 17062 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 дійшла згоди про те, що Афганістан не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах щодо збиття літака. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій МЗС України, передає УНН.

Збиття літака МАУ: Координаційна група відлучила Афганістан від участі в майбутніх переговорах - названо причину

Цитата

“Ми, міністри, які представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, взяли до уваги особливу ситуацію в Афганістані, що вимагає всебічної уваги. В результаті представники Координаційної групи домовилися, що не зважаючи на те, що Афганістан залишається ключовим партнером і продовжуватиме відігравати важливу роль у цій групі, він не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах”, — йдеться в заяві.

Деталі

Зазначається, що, оскільки керівним принципом Координаційної групи є забезпечення рівного підходу до всіх жертв авіакатастрофи незалежно від національності, Канада, Швеція, Україна та Велика Британія, а також Афганістан, продовжуватимуть інтенсивну роботу із забезпечення прозорості, справедливості та правосуддя по відношенню до всіх жертв, зокрема афганських, та їхніх сімей.

Автори заяви запевнили, що Координаційна група залишатиметься єдиною у своїй меті притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію.

Що було раніше

Напередодні у Києві розпочались дводенні переговори з представниками Ірану у справі про збиття літака МАУ рейсу PS753.

Доповнення

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.

Відзначимо, що Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака на околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”. Україна назвала цей звіт “збіркою маніпуляцій”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45