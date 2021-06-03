Збиття літака МАУ: Координаційна група відлучила Афганістан від участі в майбутніх переговорах - названо причину

Цитата

“Ми, міністри, які представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, взяли до уваги особливу ситуацію в Афганістані, що вимагає всебічної уваги. В результаті представники Координаційної групи домовилися, що не зважаючи на те, що Афганістан залишається ключовим партнером і продовжуватиме відігравати важливу роль у цій групі, він не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах”, — йдеться в заяві.

Деталі

Зазначається, що, оскільки керівним принципом Координаційної групи є забезпечення рівного підходу до всіх жертв авіакатастрофи незалежно від національності, Канада, Швеція, Україна та Велика Британія, а також Афганістан, продовжуватимуть інтенсивну роботу із забезпечення прозорості, справедливості та правосуддя по відношенню до всіх жертв, зокрема афганських, та їхніх сімей.

Автори заяви запевнили, що Координаційна група залишатиметься єдиною у своїй меті притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію.

Що було раніше

Напередодні у Києві розпочались дводенні переговори з представниками Ірану у справі про збиття літака МАУ рейсу PS753.



Доповнення

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.

Відзначимо, що Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака на околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”. Україна назвала цей звіт “збіркою маніпуляцій”.