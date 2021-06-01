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Катастрофа літака МАУ: у Києві зібралися на черговий раунд перемовин з іранською делегацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Іранська делегація, яку очолив заступник голови МЗС країни Мохсен Бахарвандр, прибула до Києва для чергового раунду переговорів щодо збитого під Тегераном у січні 2020 році літака МАУ. Про це повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді у Twitter, передає УНН.

Катастрофа літака МАУ: у Києві зібралися на черговий раунд перемовин з іранською делегацією

Цитата:

"Делегація Ісламської Республіки Іран на чолі з паном Мохсеном Бахарвандом, заступником міністра закордонних справ, прибула сьогодні в Україну для проведення третього раунду переговорів між двома країнами з технічних і правових аспектів трагічної катастрофи українського PS752", - повідомив іранський посол.

Деталі

Від української сторони головний переговірник - заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

Напередодні він "звірив годинники" під час розмови із заступницею міністра закордонних справ Канади Мартою Морган перед черговим раундом перемовин з Іраном щодо збитого літака PS752. "Ми єдині у нашій позиції щодо притягнення усіх винних у цій жахливій катастрофі до відповідальності", - зазначив Єнін у Facebook.

هیات جمهوری اسلامی #ایران به ریاست جناب آقای محسن #بهاروند معاون حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه روز جاری وارد #اوکراین شد تا سومین دور مذاکرات دو کشور پیرامون ابعاد فنی و حقوقی سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی پرواز #PS752 را با #یوگنی_ینین همتای اوکراینی خود برگزار نماید. pic.twitter.com/QuYtEl8GZF

— Manouchehr Moradi (@mnomoradi) June 1, 2021

Доповнення

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.

Відзначимо, що Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака на околицях Тегерана в січні 2020 року "помилку оператора системи ППО". Україна назвала цей звіт "збіркою маніпуляцій".

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