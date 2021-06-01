Катастрофа самолета МАУ: в Киеве собрались на очередной раунд переговоров с иранской делегацией
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Иранская делегация, которую возглавил заместитель главы МИД страны Мохсен Бахарвандр, прибыла в Киев для очередного раунда переговоров по сбитому под Тегераном в январе 2020 года самолету МАУ. Об этом сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради в Twitter, передает УНН.
Цитата:
"Делегация Исламской Республики Иран во главе с господином Мохсеном Бахарвандом, заместителем министра иностранных дел, прибыла сегодня в Украину для проведения третьего раунда переговоров между двумя странами по техническим и правовым аспектам трагической катастрофы украинского PS752", - сообщил иранский посол.
Детали
От украинской стороны главный переговорщик - заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Накануне он "сверил часы" во время разговора с заместителем министра иностранных дел Канады Мартой Морган перед очередным раундом переговоров с Ираном по сбитому самолету PS752. "Мы едины в нашей позиции по привлечению всех виновных в этой ужасной катастрофе к ответственности", - отметил Енин в Facebook.
هیات جمهوری اسلامی # ایران به ریاست جناب آقای محسن # بهاروند معاون حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه روز جاری وارد # اوکراین شد تا سومین دور مذاکرات دو کشور پیرامون ابعاد فنی و حقوقی سانحه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی پرواز # PS752 را با # یوگنی_ینین همتای اوکراینی خود برگزار نماید. pic.twitter.com/QuYtEl8GZF- Manouchehr Moradi (@mnomoradi) June 1, 2021
Дополнение
Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".
Отметим, что Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной катастрофы украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года "ошибку оператора системы ПВО". Украина назвала этот отчет "сборником манипуляций".