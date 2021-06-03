Катастрофа самолета МАУ: Координационная группа отлучила Афганистан от участия в предстоящих переговорах - названа причина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 пришла к соглашению о том, что Афганистан не будет принимать непосредственное участие в будущих переговорах по катастрофе самолета. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном МИД Украины, передает УНН.
Цитата
"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли во внимание особую ситуацию в Афганистане, что требует всестороннего внимания. В результате представители Координационной группы договорились, что несмотря на то, что Афганистан остается ключевым партнером и будет продолжать играть важную роль в этой группе, он не будет принимать непосредственное участие в будущих переговорах", - говорится в заявлении.
Детали
Отмечается, что, поскольку руководящим принципом Координационной группы является обеспечение равного подхода ко всем жертвам авиакатастрофы независимо от национальности, Канада, Швеция, Украина и Великобритания, а также Афганистан, будут продолжать интенсивную работу по обеспечению прозрачности, справедливости и правосудия в отношении всех жертв, в частности афганских, и их семей.
Авторы заявления заверили, что Координационная группа будет оставаться единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию.
Что было раньше
Накануне в Киеве начались двухдневные переговоры с представителями Ирана в деле о катастрофе самолета МАУ рейса PS753.
Дополнение
Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".
Отметим, что Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года "ошибку оператора системы ПВО". Украина назвала этот отчет "сборником манипуляций".