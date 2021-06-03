Катастрофа самолета МАУ: Координационная группа отлучила Афганистан от участия в предстоящих переговорах - названа причина

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 34098 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 71778 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 88042 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 247703 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 142084 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 413426 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 320719 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216885 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245827 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256015 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 16536 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 15805 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 16071 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 14746 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 26291 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 14935 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 26775 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 147832 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 247723 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 413441 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 15920 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 24491 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 53572 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 77469 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 62180 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Катастрофа самолета МАУ: Координационная группа отлучила Афганистан от участия в предстоящих переговорах - названа причина

Киев • УНН

 • 17062 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 пришла к соглашению о том, что Афганистан не будет принимать непосредственное участие в будущих переговорах по катастрофе самолета. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном МИД Украины, передает УНН.

Катастрофа самолета МАУ: Координационная группа отлучила Афганистан от участия в предстоящих переговорах - названа причина

Цитата

"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли во внимание особую ситуацию в Афганистане, что требует всестороннего внимания. В результате представители Координационной группы договорились, что несмотря на то, что Афганистан остается ключевым партнером и будет продолжать играть важную роль в этой группе, он не будет принимать непосредственное участие в будущих переговорах", - говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что, поскольку руководящим принципом Координационной группы является обеспечение равного подхода ко всем жертвам авиакатастрофы независимо от национальности, Канада, Швеция, Украина и Великобритания, а также Афганистан, будут продолжать интенсивную работу по обеспечению прозрачности, справедливости и правосудия в отношении всех жертв, в частности афганских, и их семей.

Авторы заявления заверили, что Координационная группа будет оставаться единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию.

Что было раньше

Накануне в Киеве начались двухдневные переговоры с представителями Ирана в деле о катастрофе самолета МАУ рейса PS753.

Дополнение

Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".

Отметим, что Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года "ошибку оператора системы ПВО". Украина назвала этот отчет "сборником манипуляций".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84