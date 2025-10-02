Збій у "Укрзалізниці": всі онлайн-сервіси відновили роботу
Київ • УНН
Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про відновлення роботи своїх онлайн-сервісів. Це сталося після збою.
Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про відновлення роботи онлайн-сервісів після збою. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Деталі
Роботу онлайн сервісів компанії відновлено
Нагадаємо
У четвер, 2 жовтня, стався технічний збій у провайдера, внаслідок чого онлайн-сервіси "Укрзалізниці", включно з мобільним застосунком і сайтом, були тимчасово недоступні. Квитки можна було купити лише у залізничних касах.
Також 2 жовтня росія здійснила масовані удари по Одесі, Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжю. В Одесі обстріляно депо Укрзалізниці, машиніст отримав поранення.