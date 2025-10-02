Сбой в "Укрзализныце": все онлайн-сервисы возобновили работу
Киев • УНН
Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о возобновлении работы онлайн-сервисов после сбоя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали
Работа онлайн-сервисов компании возобновлена
Напомним
В четверг, 2 октября, произошел технический сбой у провайдера, в результате чего онлайн-сервисы "Укрзализныци", включая мобильное приложение и сайт, были временно недоступны. Билеты можно было купить только в железнодорожных кассах.
Также 2 октября россия совершила массированные удары по Одессе, Киевщине, Днепропетровщине и Запорожью. В Одессе обстреляно депо Укрзализныци, машинист получил ранения.