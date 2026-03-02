Завтра в низці областей України діятимуть графіки відключень світла
Київ • УНН
3 березня з 08:00 у частині регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Причина – наслідки російських атак на енергосистему.
У низці областей України завтра з 8:00 будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 3 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
