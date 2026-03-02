$43.100.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Завтра в ряде областей Украины будут действовать графики отключений света

Киев • УНН

 • 248 просмотра

3 марта с 08:00 в части регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности. Причина – последствия российских атак на энергосистему.

Завтра в ряде областей Украины будут действовать графики отключений света

В ряде областей Украины завтра с 8:00 будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 3 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

- резюмировали в Укрэнерго.

Украина пережила тяжелую зиму 2025/2026 с постоянными обстрелами энергетики - ДТЭК01.03.26, 14:31 • 6746 просмотров

Антонина Туманова

