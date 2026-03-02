Завтра в ряде областей Украины будут действовать графики отключений света
Киев • УНН
3 марта с 08:00 в части регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности. Причина – последствия российских атак на энергосистему.
В ряде областей Украины завтра с 8:00 будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 3 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Украина пережила тяжелую зиму 2025/2026 с постоянными обстрелами энергетики - ДТЭК01.03.26, 14:31 • 6746 просмотров