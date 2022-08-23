Завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари: Зеленський дав поради українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Завтра, в День Незалежності України можливі огидні російські провокації та жорстокі удари. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні та закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, передає УНН з посиланням на ОП.
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"Шановні українці! Завтра – важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари", - сказав Зеленський.
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Він зазначив, що Збройні Сили України, українська розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей – настільки, наскільки це можливо.
"І ми обов’язково відповімо на будь-який прояв російського терору. Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтеся правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтеся режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам’ятайте: ми маємо всі разом дійти до перемоги", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Раніше Зеленський застерігав українців від масових скупчень на День Незалежності, адже є високий ризик, що можуть бути провокації з боку росії.
Окрім того, Зеленський раніше заявляв, що загроза збільшення кількості ворожих обстрілів сьогодні та у найближчі дні дійсно існує.
ГУР попереджало про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку рф на День Незалежності України.
До цього радник керівника ОП Михайло Подоляк вказував, що 24 серпня росія спробує збільшити кількість ракетних ударів по українських містах.