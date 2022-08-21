росія спробує збільшити кількість ракетних ударів на День Незалежності – Подоляк

Деталі



"росія це архаїчна держава, і вона прив'язує якісь свої дії до певних дат. Вони ненавидять нас, тому спробують 23-24 (серпня – ред.) збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що Київ у списку таких міст.

"Тому що символічно. Ви пам'ятаєте оці "потужні" (заяви – ред.), що через три дні ми будемо йти маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажемо чому "русский мир" набагато сильніший, ніж український. На сьогодні в нас вже пів року війни і "русский мир" довів, що вони абсолютно програють по всім цивілізаційним нормативам Україні. Тому вони, певно, цю компенсацію захочуть отримати за ці пів року. За те, що їх принизили. За те, що репутаційно вони виглядять ніяк. Вони захочуть отримати компенсацію за цей спекотний сезон в Криму", – розповів радник керівника ОПУ.

Нагадаємо

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив, що штурму Києва чи наступу росіян в День Незалежності України не буде. Проте, за його словами, армія рф має інші "сюрпризи", підготовлені переважно для мирного населення.